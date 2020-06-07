Тирасполь, , 13:14 — REGNUM В Приднестровье за сутки коронавирус подтвердили у восьми человек, сообщили 7 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

На текущий момент в республике было зафиксировано 1032 случая инфицирования SARS-CoV-2.

673 человека, заболевших COVID-19, выздоровели, 39 — скончались.

318 человек находятся на лечении в медицинских учреждениях республики, двое лечатся за пределами Приднестровья.

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