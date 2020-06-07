Москва, , 13:13 — REGNUM До конца августа продлен срок для подачи документов, необходимых для поступления в колледж, в России в текущем году. Об этом 7 июня рассказал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места — до осени», — заявил Глушко, а ведущий эфира уточнил, что эти сроки продлены в нынешнем году до 25 августа.

Также замминистра рассказал, что российское образовательное ведомство приложило все усилия для того, что свести все связанные с поступлением в колледж абитуриентов к минимальному уровню.

«Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года», — указал он.

Отметим, в настоящее время желающие поступить в колледж в России могут подать туда сканы своих документов, включая скан медицинской справки требуемого образца, посредством использования электронной почты, через почту России или с помощью регионального портала госуслуг.