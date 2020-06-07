Ханты-Мансийск, , 12:37 — REGNUM В Югре за последние сутки зарегистрировано 115 лабораторно подтверждённых заражений SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Большинство заражений за сутки пришлось на Сургут, Нижневартовск, соответственно Нижневартовский и Сургутские районы, а также Когалым.

Всего с начала пандемии в регионе на 7 июня зарегистрировано 3 346 лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 126 пациентов, 20 скончались.