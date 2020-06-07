Пермь, 7 июня 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 7 июня, выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
В больницах на лечении находятся 50 пациентов, на дому из-за отсутствия симптомов заболевания изолированы 18 человек.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 3,3%.Коэффициент распространения болезни составляет 0,88.
На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зафиксировано 2 135 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 220 пациентов. Скончались 68 носителей коронавируса.