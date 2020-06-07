Париж, , 12:34 — REGNUM Увеличение размера штрафа для тех, кто бросает на улице медицинские маски, перчатки и окурки планируют власти Франции. Об этом 7 июля сообщила журналистам госсекретарь при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон.

Размер штрафа запланировано увеличить €68 до €135. Проект указа власти страны намерены подготовить уже к середине июня. При этом отмечается, что в случае составления полицией отчёта и отправления его в суд размер штрафа может в конечном итоге возрасти до €750.

Пуарсон пояснила, что данная мера будет частью дорожной карты по развитию, основанной на возобновлении ресурсов экономики, которая была запущена ещё в 2018 году и в связи с пандемией коронавируса стала более актуальной.

Как заявили экологи, с началом ослабления санитарных мер в городах стали чаще попадаться защитные маски и перчатки, которые несознательные граждане выбрасывают на улицах в общественных местах крупных городов. Пуарсон отметила, что любой мусор в конечном итоге попадает в Мировой океан, поэтому если люди хотят видеть чистыми моря и океаны, то надо начинать с чистых тротуаров в городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о церемонии открытия сервиса по прокату электросамокатов в Риме. Предполагается, что появление нескольких тысяч единиц данного вида транспорта в городе позволит сделать его чище.

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