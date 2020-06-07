Москва, , 13:11 — REGNUM Опрос среди российских туристов, в ходе которого стало известно о новых привычках путешественников, появившихся за время пандемии коронавирусной инфекции, провели специалисты компании Туту.ру.

Опрос был проведен среди 1 850 пользователей социальных сетей и в ходе него 18% респондентов рассказали, что они стали держаться подальше от незнакомых людей при посещении общественных мест.

Ещё 14% опрошенных заявили, что они оглядываются на улицах на предмет обнаружения представителей органов, которые могут выписать штраф, 13% перестали читать новости, 12% стали постоянном мыть руки, а ещё 11% — теперь только с помощь локтя открывают дверь и вызывают лифт.

При этом 10% заявили, что они научились быть дома и находить там себе интересные занятия, не выходя на улицу и ещё по 6% — стали разводить цветы и мастерски делать дезинфекцию. Ещё по 4% опрошенных стали есть сладкое и регулярно заниматься спортом, а ещё 2% — смотреть фотографии с прошлых поездок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июня из опроса стало известно, что более половины жителей России (54%) отложили покупку нового автомобиля из-за пандемии коронавируса.