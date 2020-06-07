Куала-Лумпур, , 13:10 — REGNUM Правительство Малайзии отменит большинство карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 июня сообщает Al Arabia.

Премьер-министр страны Мухиддин Ясин в обращении к нации объявил, что страна должна восстановиться до конца лета 2020 года.

Со среды, 10 июня в стране начнут работать большинство предприятий, будет позволено совершать поездки между регионами страны. Граница по-прежнему будет закрыта.

Напомним, по последним данным в Малайзии выявили 8 тыс. 303 случая заражения коронавирусной инфекции. От COVID-19 скончались 117 человек. В последние дни темпы распространения инфекции замедлились.