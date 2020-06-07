Лондон, , 12:53 — REGNUM В результате акций протеста в столице Великобритании, городе Лондон пострадали по меньшей мере 14 сотрудников правопорядка. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

Демонстрации начались в знак протеста против убийства в США чернокожего Джорджа Флойда, однако участники акции очень быстро начали совершать противоправные действия.

«Я глубоко опечалена и подавлена тем, что протестующие вчера вечером жестоко обращались с офицерами в центре Лондона. Это привело к ранению 14 полицейских», — отметила в комментарии агентству глава столичной полиции Крессида Дик.

Напомним, акции протеста против расизма прошли во многих городах мира. Демонстранты недовольны фактом жестокого убийства чернокожего гражданина США Джорджа Флойда сотрудником полиции.