Ташкент, , 12:09 — REGNUM Власти Узбекистана планируют возобновить международное воздушное сообщение. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Азиз Абдухакимов, сообщает 7 июня издание Kun.uz.

«Япония, некоторые страны Европы уже к этому пришли. Турция тоже скоро откроет», — заявил вице-премьер. Он отметил, что в Узбекистане в ближайшее время планируется запустить общественный транспорт.

Абдухакимов добавил, что власти республики планируют компенсировать 10% затрат туристов на гостиницы, а также 30% — на транспортные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня в Узбекистане возобновят автобусное сообщение. Кроме того, с 5 июня в республике открыли гостиницы, тренажерные залы, бассейны и другие объекты.

Читайте также: В Узбекистане откроют кафе и рестораны