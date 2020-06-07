Дзержинский район, Калужская область, 7 июня 2020, 12:09 — REGNUM В калужской больнице скончался пациент с COVID-19, сообщает 7 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию калужского областного оперштаба.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер житель Дзержинского района 1944 года рождения.
Всего в регионе зарегистрировано 36 смертей пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.
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