Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Специальные рабочие группы по анализу видеоматериалов при администрациях регионов Казахстана предложила создать министр информации и общественного развития республики Аида Балаева 7 июня на своей странице в Facebook.

Министр прокомментировала публикацию в социальных сетях видеоролика, который снят по заказу молодежного ресурсного центра в Чимкенте. На видео показана девушка в короткой юбке.

Балаева отметила, что идеологам в регионах необходимо тщательно подходить к производству контента и не забывать о главных приоритетах Казахстана.

Напомним, 5 июня в социальных сетях развернулась дискуссия о видеоролике с девушкой в мини-юбке. Социальное видео было направлено на формирование ответственности молодых девушек за свой внешний вид.