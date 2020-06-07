Курск, , 11:46 — REGNUM В Курской области 7 июня подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрирован 3501 подтвержденный случай. Под медицинским наблюдением находятся 1679 пациентов: 149 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 75 — в городском клиническом родильном доме, 93 — в Курской городской больнице № 6, 31 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, девять — в Железногорской городской больнице № 1. 1322 человека находятся дома под медицинским наблюдением.

За весь период наблюдения были выписаны 1805 пациентов. 17 человек скончались.

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