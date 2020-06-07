Нижний Новгород, , 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 июня выявили 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 12 139 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 4847 жителей региона, за последние сутки выписаны 49 человек. Таким образом, от общего числа носителей вируса в области выздоровели 39,9%. По сравнению с данными за 6 июня, доля выздоровевших снизилась на 0,7%. 136 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — за минувшие сутки.

По данным, которые публикует глава регионального минздрава Давид Мелки-Гусейнов, накануне в больницах находился 2991 человек, загруженность коечного фонда составляет 58%.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область продолжает оставаться на первом месте в Поволжье по числу случаев заражения коронавирусом, среди всех регионов России область стабильно занимает четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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