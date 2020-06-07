Калуга, , 11:45 — REGNUM 80 новых положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области 7 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 4 тыс. 600 положительных тестов: 2467 человек находятся на лечении, 2097 человек выздоровели, 36 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (657), в Обнинске (527), в Боровском районе (207), в Малоярославецком районе (171), в Жуковском районе (161) и в Кировском районе (109).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлено 74 носителя коронавируса