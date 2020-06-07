Гонконг, Китай, , 12:18 — REGNUM В китайском Гонконге десятки демонстрантов вышли на манифестацию у консульства США в знак протеста против убийства Джорджа Флойда. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

Несмотря на проливной дождь протестующие пришли к дипломатическому представительству, неся с собой фотографии убитого.

Организаторы мероприятия выразили солидарность с другими активистами, которые выходили на улицы городов во многих странах мира в субботу, 6 июня.

Напомним, чернокожий гражданин США Джордж Флойд был убит 25 мая сотрудником полиции, который задержал его за попытку заплатить поддельной купюрой. Полицейский душил задержанного на протяжении девяти минут, после чего Флойд скончался.

Ввиду того, что видео, на котором было запечатлено преступление, быстро распространилось в социальных сетях, вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в акты мародерства.