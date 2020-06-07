Симферополь, , 11:37 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 граждан. Об этом 7 июня на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

«За 6 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены активно, по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 3 — при лабораторном скрининге здоровых людей, 2 — при обследовании прибывших с территории Украины. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», — отметил Аксёнов.

В Севастополе, по данным властей города, за минувшие сутки выявили двух носителей коронавируса.

«По состоянию на утро 7 июня зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Люди контактировали с ранее заболевшими», — уточнили в пресс-службе правительства города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 438 положительных тестов на новую инфекцию, 14 человек скончались. В Севастополе с начала пандемии у 176 человек выявили новую инфекцию, 14 человек умерли.