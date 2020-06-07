Симферополь, 7 июня 2020, 11:37 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 граждан. Об этом 7 июня на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.
В Севастополе, по данным властей города, за минувшие сутки выявили двух носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 438 положительных тестов на новую инфекцию, 14 человек скончались. В Севастополе с начала пандемии у 176 человек выявили новую инфекцию, 14 человек умерли.