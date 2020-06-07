Москва, , 11:34 — REGNUM В этом году, в связи с пандемии коронавируса,набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В субъекты федерации отправятся специальные выездные группы,в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35высшие военныеучебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Точные даты проведения отбора будут установлены с учетом перенесенной сдачи ЕГЭ. Новые меры призваны минимизировать скопление абитуриентов в военных вузах страны и снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Минобороны ограничило масштаб весеннего призыва и не станет призывать выпускников школ этого года, чтобы дать возможность молодым людям поступить в вузы. Кроме того, на базе военных комиссариатов всех призывников проверят на заражение SARS-CoV-2.