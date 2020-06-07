Душанбе, , 11:33 — REGNUM Торговые центры, рестораны и гостиницы в Таджикистане планируется открыть с 15 июня, сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на решение республиканского штаба по усилению противоэпидемиологических мер по противодействию распространения инфекции.

В республике усилят профилактические меры, связанные с ношением масок и дезинфекцией общественных мест. С 15 июня в Таджикистане планируется открыть учреждения по предоставлению населению услуг.

В частности откроются рынки, санатории, столовые, кафе, салоны красоты и другие объекты. Отмечается, что правоохранительные органы республики будут выписывать штрафы за нарушение санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июня в Таджикистане выявили 4453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2583 человека, скончались 48 пациентов.

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