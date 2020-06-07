Купертино, США, , 11:32 — REGNUM Американская компания Apple предлагает пройти тест на коронавирусную инфекцию всем сотрудникам, возвращающимся на работу в штаб-квартиру в Купертино. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

По данным агентства, компания Apple начала поэтапное возвращение в штаб-квартиру сотрудников, переведённых ранее на удалённый режим работы. Первыми в Apple Park вернутся инженеры по программному и аппаратному обеспечению и другие технические специалисты.

Помимо тестирования на коронавирус Apple примет и ряд других мер защиты от инфекции. В частности, компания ограничивает количество сотрудников в офисах и проводит регулярную проверку температуры рабочих.

Отмечается, что компании из Кремниевой долины используют различные подходы по восстановлению нормального режима работы. Например, в Facebook, заявили, что компания не будет предлагать пройти тестирование на коронавирус своим сотрудникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта глава Apple Тим Кук порекомендовал сотрудникам компании перейти на удалённый режим работы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

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