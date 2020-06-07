Краснодар, , 11:32 — REGNUM Число жертв коронавируса на территории Краснодарского края за последние сутки выросло до 43 человек, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«От коронавируса умерла 60-летняя жительница Мостовского района. Женщина скончалась в краевой клинической больнице №1», — говорится в сообщении

Пациентка заболела 7 мая, сначала она поступила в Лабинскую ЦРБ, была подключена к аппарату ИВЛ, затем её переведи в краевую больницу, где подтвердился положительный тест на коронавирус. У женщины открылось лёгочное кровотечение, медики оказались бессильны.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 12 марта по 7 июня на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 399 человек, 3 тыс. 289 пациентов уже выписаны с выздоровлением, 43 человека скончались.