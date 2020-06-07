Нью-Дели, , 12:44 — REGNUM В Индии серьезно пострадала беременная корова, съевшая пшеничное тесто, начиненное взрывчатыми веществами. Об этом 7 июня сообщает Al Arabia.

Взрывчатые вещества, предположительно петарды, разорвались у коровы прямо во рту, животное серьезно пострадало.

Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш 26 мая, но огласку получил лишь недавно, когда хозяин коровы выложил соответствующие снимки в социальные сети.

Публикация быстро распространилась и вызвала бурю возмущения среди граждан Индии, так как корова является для них священным животным. Общественность потребовала наказать злоумышленников.

Владелец животного обвинил в преступлении одного из своих соседей, накормивших животного едой, начиненной взрывчатыми веществами. В настоящее время идет расследование.

Напомним, ранее в конце мая в Индии аналогичный инцидент произошел со слонихой, скончавшейся после того, как ей скормили ананас, начиненный петардами. Подозреваемый был задержан.

Обычно подобные методы применяются в отношении диких животных, которые могут погубить урожай местных фермеров. Однако против домашних животных, тем более коров, данный акт является преступлением и карается в соответствии с законом.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина, убивший беременную слониху, был задержан властями в Индии