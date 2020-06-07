Кишинёв, , 12:20 — REGNUM В Молдавии за сутки с подозрением на COVID-19 госпитализирован 121 человек, сообщили 7 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По последним данным в Молдавии SARS-CoV-2 выявили у 9511 человек, 1759 из них — среди медицинских работников, 1042 — в Приднестровье.

335 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 27 из них остаются подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 666 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

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За прошедшие сутки по факту выздоровления были выписаны 210 человек. За весь период эпидемии в Молдавии выздоровели 5638 человек.

За сутки в Молдавии скончались четыре пациента с COVID-19. Общее число умерших за весь период эпидемии — 335 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии коронавирус выявили у депутата от партии «Платформа Достоинство и правда» Арины Спэтару.

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