Белгород, , 11:29 — REGNUM За прошедшие сутки 71 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Белгородской области. Об этом 7 июня рассказали в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе положительный тест на коронавирус подтверждён у 2840 человек. По данным федеральной статистики, общее количество летальных случаев составляет 27, однако в региональном оперативном штабе ещё 6 июня заявили о 28 смертях пациентов с коронавирусом.

В России за сутки выявлено 8 984 носителей коронавируса.