Иваново, , 11:25 — REGNUM 128 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.

«По состоянию на 7 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2705 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 128 диагнозов)», — уточнили в оперативном штабе.

Выздоровели уже 1 тыс. 064 пациента с подтвержденным заражением коронавирусом. 22 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались, все они имели тяжелые сопутствующие патологии. За период пандемии в регионе выявлено 712 случаев COVID-положительных пневмоний, также выявлено 1 тыс. 273 положительных теста на коронавирус у пациентов с ОРВИ.