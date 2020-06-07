Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки возросло число пациентов с коронавирусом, получающих медпомощь в стационарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июня.

В настоящее время в госпиталях находятся 725 человек, 34 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Общая заполненность коечного фонда составляет 27,2%. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. 419 человек, из них 10 тыс. 353 — на самоизоляции по месту жительства.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки в Ростовской области выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончалась одна пациентка с COVID-19.

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