Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрирован ещё один летальных исход среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 7 июня.

Стало известно о смерти 49-летней пациентки, которая ранее получила положительный результат теста на коронавирус. У женщины имелись осложнения в виде заболеваний эндокринной системы. Кроме того, она поздно обратилась к врачам за помощью.

ИА REGNUM отмечает, что общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Ростовской области за весь период пандемии достигло 47 человек.

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