Петрозаводск, , 11:24 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе два случая у детей. Об этом сообщил на своей странице 7 июня глава республики Артур Парфенчиков. Днем ранее сообщалось о 41 новом случае.

Восемь новых фактов инфицирования выявлено в Петрозаводске, по два — в Беломорске, Сортавале и Суоярви, в поселке Лендеры Муезерского района, по одному — в Видлице Олонецкого района и Надвоицах.

«Еще 1 случай — в поселке Чупа Лоухского района, это результат поездки внучки заболевшей женщины в мурманском поезде», — отметил глава региона.

К 7 июня общее количество подтвержденных фактов инфицирования в Карелии составило 633 случая.

Выздоровели в республике 244 человека, в том числе 11 человек — за последние сутки.

Всего в Карелии проведено 48 545 исследований на коронавирус, в том числе 1138 за сутки. К воскресенью, 7 июня, 3896 человек находятся на самокарантине, 195 человек — в местах обсервации

Как сообщало ИА REGNUM, глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 часов утра понедельника, 8 июня, распорядился прекратить работу всех контрольно-пропускных пунктов на въезде в регион. «Контроль въезда на территорию республики по автомобильным трассам утратил свою эффективность», — отметил губернатор.

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