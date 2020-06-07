Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявлен ещё 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 июня.

Новые носители SARS-CoV-2 выявлены в Ростове-на-Дону (65), Белокалитвинском районе (23), Шахтах (18), а также среди жителей ещё 25 муниципальных образований региона. Большинство случаев заражения (37,3%) приходится на возрастную категорию от 18 до 45 лет, 34,8% — от 46 до 65 лет, 13,9% — от 66 до 79 лет, 4,5% — старше 80 лет, 9,5% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом превысил 6 тыс. человек. На Дону за весь период пандемии выздоровели более 2,3 тыс. пациентов с SARS-CoV-2.

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