Кишинёв, , 12:21 — REGNUM Граждане Молдавии, находящиеся за границей, а также проживающие в Приднестровье, имеющие право голосовать и намерение принять участие в выборах президента Молдавии, которые состоятся этой осенью, могут зарегистрироваться заранее, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

Избиратели могут зарегистрироваться в течение года заранее за исключением последних 45 дней, предшествующих дате проведения выборов. Также граждане имеют право отменить предыдущую регистрацию. Самый поздний срок для этого — за 25 дней до дня проведения выборов. Для предварительной регистрации избирателям необходимо заполнить регистрационную форму онлайн под заголовком «Предварительная регистрация» на странице www.alegator.md.

Также зарегистрироваться можно путем подачи заявления на бумажном носителе в Центральную избирательную комиссию и/или дипломатические представительства, консульские учреждения Молдавии.

Предварительная регистрация не влечет за собой исключение граждан из избирательного списка по месту проживания. Если в день голосования человек, прошедший регистрацию, находится в стране, он может проголосовать по месту жительства.

По информации ведомства, предварительная регистрация позволит установить предполагаемое количество избирателей, которые в день выборов будут голосовать за границей, а также количество избирателей из Приднестровья, которые будут голосовать на отдельных избирательных участках, организованных на территории Молдавии.

Напомним, проведение выборов президента Молдавии запланировано на 1 ноября 2020 года.