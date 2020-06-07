Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Ленинградской области за субботу, 6 июня, выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Точно такой же суточный показатель был зафиксирован и днем ранее, а двумя днями ранее сообщалось о 52 случаях за сутки.

Общее количество выявленных фактов инфицирования коронавирусом в регионе составляет на сегодня 3188 случаев.

Выписали в Ленобласти по выздоровлению 2154 человека, в том числе 15 — за последние сутки.

Общее количество смертельных случаев от COVID-19 в Ленобласти за сутки не изменилось и составляет 18 случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня в Ленинградской области разрешена торговля парфюмерией и косметикой как в торговых центрах до 36 тысяч кв. м., так и в специализированных магазинах. Также на территории всей Ленинградской области разрешены медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту, и тех, кто проходит медосмотры для поступления в образовательные организации.

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