Москва, , 11:08 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки было выявлено 8984 случая COVID-19. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число больных выявлено в Москве — 1956 человек. Далее следует Московская область — 754, Санкт-Петербург — 340, Нижегородская область — 317, Свердловская область — 240.

У 3458 человек из 8984 новых случаев COVID-19 нет никаких симптомов болезни.

За сутки умерли 134 человека.

напомним, что накануне сообщалось о 8855 случаев COVID-19 за сутки.