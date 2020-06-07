Душанбе, 7 июня 2020, 11:08 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Таджикистане достигло 4453, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Число выздоровевших пациентов достигло 2583 или 58% от общего количества зараженных. Скончались 48 пациентов. На фоне снижения роста заболеваемости власти республики планируют смягчить карантинные ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Гафуровском районе Согдийской области Таджикистана открылась вирусологическая лаборатория, которая стала второй на всей территории республики.
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