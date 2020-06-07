Рязань, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки ещё 73 носителя коронавируса выявлены в Рязанской области. На подтверждении находится 75 положительных тестов, сообщили 7 июня в региональной оперативной рабочей группе.

Всего с начала пандемии коронавирус подтверждён у 4013 человек. Ещё 75 положительных тестов направлено на подтверждение в лабораторию регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей сейчас находятся 4088 человек.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 1448 человек.