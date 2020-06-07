Смоленск, , 11:04 — REGNUM 112 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные 7 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

16 пациентов с ранее выявленным заражением за последние сутки выздоровели. Также официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 035 человек, 1 тыс. 101 из них выздоровели, 42 человека скончались.