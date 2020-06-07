Краснодар, , 11:00 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, об этом сообщил 7 июня краевой оперативный штаб.

Новые случаи заражения выявлены в 22 районах края, в лидерах — Краснодар, где зарегистрирован 31 новый носитель коронавируса, в том числе шесть детей в возрасте от трёх месяцев до 14 лет. В Сочи выявлено семь новых случаев заражения, в том числе у 11-месячного ребёнка.

Всего с 12 марта по 7 июня на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 399 человек, 3 тыс. 289 пациентов уже выписаны с выздоровлением.28 человек находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. 43 человека скончались.