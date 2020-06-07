Москва, , 10:55 — REGNUM За прошедшие сутки у 8984 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией в России. Об этом 7 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в 84 из 85 регионов России. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 467 673. При этом у 38,5% из выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом не наблюдалось клинических проявлений болезни.

За сутки среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом зафиксировано 135 летальных исходов. Общее количество летальных исходов составило составляет 5859 случаев.

Также за сутки в России полностью от COVID-19 вылечились 5343 человека. Всего по стране выздоровело и выписано из больниц 226 731 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о высокой оценке медиками препарата «Левиламаб», рекомендованного министерством здравоохранения в качестве средства лечения пациентов, заболевших COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В России высоко оценили препарат, облегчающий течение болезни COVID-19