Пекин, , 11:02 — REGNUM Китайская вакцина от нового коронавируса, после того, как она будет создана и с ней будут проведены все необходимые клинические испытания, будет доступна всему миру. Об этом 7 июня рассказал министр науки и техники КНР Ван Чжиган на пресс-конференции по поводу выхода Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая», сообщает газета «Жэньминь жибао».

По словам министра, Китай выполнит свои обязательства, про которые рассказал председатель страны Си Цзиньпин в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Также Ван Чжиган указал, что в настоящее время в КНР ведется разработка пяти видов вакцин, у некоторых из которых уже проходят испытания и отметил, что в данной работы приоритетными являются безопасность, эффективность и доступность препаратов.

«Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния им является именно разработка вакцин», — подчеркнул министр и добавил, что страны мира должны усилить свое сотрудничество в данной сфере как на этапе разработки, так и на последующих.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что низкий уровень эпидемической угрозы объявлен во всех регионах Китая.