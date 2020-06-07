Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM За последние сутки, то есть в субботу, 6 июня, в Санкт-Петербурге зафиксировали 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это немного меньше, чем днем ранее, когда суточный показатель составлял 347 новых случаев. За сутки подтвердили 31 летальный исход от COVID-19.

Машина скорой помощи на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным федерального оперативного штаба, на 7 июня общее количество фактов инфицирования коронавирусом в Петербурге за всё время пандемии достигло 18 509 случаев.

Излечились от коронавируса в Петербурге 7759 человек, в том числе 297 человек — за последние сутки.

Количество смертей от заболевания COVID-19, подтвержденных за последние сутки, составило 31 случай. Это меньше, чем днем ранее, когда было сообщено о 55 смертях от осложнений коронавирусной инфекции. С учетом новых данных, в Петербурге от COVID-19 в общей сложности скончались 377 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 850 человек. Под медицинским наблюдением находится 4369 человек. Из них 226 размещены в обсерваторе.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня в Петербурге откроют непродовольственные магазины, офисы застройщиков и автосалоны. Обязательный масочно-перчаточный режим сохраняется в общественном транспорте, магазинах и других официально работающих организациях, на вокзалах, аэропорту, при посещении кладбищ.

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