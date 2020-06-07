Пермь, , 10:50 — REGNUM В Прикамье десятилетний мальчик найден в лесу и госпитализирован, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Найденный 6 июня, в Гайнском районе ребенок доставлен в детскую краевую больницу в Перми — для обследования и прохождения лечения.

Медики отметили, что подростка отсутствуют травмы, но есть ссадины, царапины, укусы клещей. Детский организм обезвожен.

Школьник провел в лесу более двух дней. Помимо медицинской мальчику оказывают психологическую помощь.

Напомним, ребенок пропал вечером 4 июня. Для поиска были подняты силы полиции, волонтеров, лесников, кинологов с собаками.