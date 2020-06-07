Людиново, Калужская область, , 12:19 — REGNUM Беспрецендентным кощунством назвала оскорбления в адрес ветерана Великой Отечественной войны, содержащиеся в публикации Алексея Навального в соцсети, глава города Людиново Калужской области Татьяна Прохорова.

«Оскорбления, которые были цинично направлены в адрес ветерана Великой Отечественной войны, оскорбляют память всех людиновцев, чьи отцы и деды победили фашизм, завоевали Великую Победу! Это беспрецедентное кощунство над нашей историей. Над моим городом, через который больше двух лет проходила линия фронта. Где на борьбу с врагом поднялись все: молодёжь, прихожане, медицинские работники, партизаны. Где из каждой второй семьи отец и сыновья ушли на фронт защищать от врага свою семью, свой город, свою страну! Позор тем, кто в политическом запале оскорбляет достоинство моей страны, наших ветеранов, наших победителей!», — цитирует Татьяну Прохорову калужская региональная телерадиокомпания «Ника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Навальный, комментируя ролик к предстоящему голосованию по поправкам к Конституции России, использовал выражение «продажные холуи» в отношении героев сюжета, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко.

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