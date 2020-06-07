Кустанай, Казахстан, , 10:46 — REGNUM Концентрация нитратов, фосфатов и тяжелых металлов из родников в казахстанском городе Кустанае превышает допустимую норму в 2−3 раза, передает 7 июня телеканал «Хабар 24».

Источником загрязнения являются сельскохозяйственные химикаты, которые смываются во время паводка. Руководитель одной из испытательных лабораторий Айгуль Абильтаева заявила, что в местные органы власти неоднократно отправлялись данные о загрязнении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил экологов с Всемирным днем окружающей среды. Глава республики отметил, что защита природы — дело государственно важности.

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