Тула, , 10:43 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.

«Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в оперштабе.

Также за последние сутки с выздоровлением выписаны 25 жителей региона.

Всего в Тульской области с 19 марта по 7 июня подтверждено 4 тыс. 620 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 434 пациента выздоровели, 49 скончались.