Элиста, , 10:35 — REGNUM Ещё 11 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Республике Калмыкия, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб.

Выписанных с выздоровлением за сутки оказалось в два раза больше, чем новых пациентов — вылечились 22 человека.

Всего в Калмыкии с 30 марта по 7 июня подтверждено 1 тыс. 179 случаев заражения коронавирусом, 635 пациентов выписаны. 17 человек скончались. В тяжёлом состоянии находятся 12 человек, в том числе десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.