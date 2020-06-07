Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Университет Джона Хопкинса из США, который занимается сбором медицинской статистики по коронавирусной инфекции по всем миру, вернул 7 июня на свой сайт такие данные по Бразилии.

При этом ранее издание Antagonista сообщило, что данные по статистике с коронавирусом в Бразилии были удалены из-за временного отключения сайта бразильского минздрава, на котором выкладывались обновленные сводки по новому вирусу.

Позднее, вечером 6 июня, сайт минздрава латиноамериканской страны снова начал свою работу и в данный момент на интернет-странице американского университета указана статистика по коронавирусу в Бразилии за 5 июня.

Напомним, с 3 июня бразильское министерство здравоохранения стало публиковать сводку по коронавирусу с задержкой на три часа после окончания вечернего выпуска новостей, а с 5 июня изменил структуру, и стал давать усеченные данные, которые содержат информацию только за последние сутки. При этом сводные показатели общего количества подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 и числа смертей от нового заболевания, а также статистические выкладки и графики, которые показывают динамику эпидемии в стране, публиковаться перестали.