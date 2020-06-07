Тамбов, , 10:29 — REGNUM 68 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 7 июня в региональном оперативном штабе.

«Из них: 25 мужчин, 42 женщины, 1 ребенок (мальчик 14 лет). Возраст взрослых от 23 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 68 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего за период пандемии в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3 тыс. 439 человек. В 1 тыс. 205 случаях у пациентов нет никаких клинических проявлений. На данный момент выписаны с выздоровлением 1 тыс. 525 пациента. 12 скончались. В больницах региона находятся 428 пациентов, в том числе у 366 диагноз «пневмония».