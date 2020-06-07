Бишкек, , 10:28 — REGNUM Власти Киргизии рассматривают возможность введения дополнительных мер безопасности. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

«Тревожит эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, статистика не снижается», — заявил Боронов. По его словам, жители столицы плохо соблюдают санитарные правила. Кроме того, случаи самообращения граждан свидетельствуют о недостаточной работе эпидемиологических групп, считает вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июня в Киргизии выявили 2007 случаев заражения коронавирусом, в том числе 395 — среди медицинских работников. Выздоровели 1425 человек, скончались 22 пациента.

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