Воронеж, , 10:24 — REGNUM Сразу 139 новых случаев заражения подтверждено за последние сутки в Воронежской области, об этом сообщил 7 июня региональный оперативный штаб. Это рекордное число подтверждённых положительных тестов за сутки.

«В воскресенье, 7 июня, официально подтверждено заражение 139 человек в регионе», — говорится в сообщении регионального штаба.

Общее число заразившихся коронавирусом в Воронежской области достигло 2 тыс.837 человек. Выздоровели по данным на утро 6 июня 1 тыс. 688 человек. 19 пациентов скончались.