Бангкок, , 10:25 — REGNUM В Таиланде за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 3 тыс. 112.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 58 человек. За последние 13 дней в стране смертей от указанной болезни не зафиксировано.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения приближается к 6 млн 900 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таиланде за сутки выявили один случай заражения коронавирусом