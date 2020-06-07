Москва, , 12:06 — REGNUM В воскресенье, 7 июня, состоятся вывозные авиарейсы по вывозу граждан России на родину из Киргизии, Мексики, Молдавии, Сербии и Узбекистана, где последние застряли из-за пандемии коронавируса. Об этом 7 июня сообщило Минкомсвязи России.

При этом уточняется, что ожидаются вывозные рейсы Бишкек — Москва и Ош-Москва, Мехико — Москва, Кишинев — Москва, Белград — Москва, а также Ташкент — Санкт-Петербург.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции Россия временно приостановила регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарныз рейсов.