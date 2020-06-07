Бейрут, 7 июня 2020, 10:25 — REGNUM Акция протеста в столице Ливана, городе Бейрут переросла в массовые столкновения с полицией. Об этом 7 июня сообщает Al Jazeera.
Жители ливанской столицы вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство действиям правительства, которое проводит реформы, с точки зрения демонстрантов, не достаточно быстро.
В ходе вспыхнувших беспорядков пострадали по меньшей мере 37 манифестантов, 11 из них были госпитализированы.
Напомним, акции протеста в Ливане начались в октябре 2019 года, когда на улицы городов страны вышли свыше миллиона человек. Граждане выступали против повешения налогов, а также роста коррупции.
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